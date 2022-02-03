Глава СПЧ предложил установить единые цены на ПЦР-тесты

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что государство должно установить единые цены на ПЦР-тесты для выявления коронавируса или сделать их бесплатными.

Глава СПЧ также поддержал инициативу генпрокурора РФ Игоря Краснова по проверке обоснованности расценок на проведение ПЦР-тестов в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. Фадеев отметил, что позиция совета заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми.

"Пусть государство установит единые цены на эти услуги. Это не уникальная ситуация: например, в Австрии в ноябре прошлого года организована система ПЦР-тестов бесплатно и безлимитно, причем сдать можно и в аптеках, и в специальных пунктах. Бесплатное тестирование есть в Дании, Финляндии. В Бельгии за тестирование при наличии симптомов в центрах тестирования также не взимается плата", - цитирует Фадеева Telegram-канал СПЧ. Глава совета отметил, что стоимость срочного ПЦР-теста сейчас составляет до 4 тыс. рублей.

Фадеев также указал на отсутствие единых требований к посещению общественных мест, зачастую наличия одного QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни без ПЦР-теста недостаточно.

"Рассчитываем на то, что, если депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, этот момент также будет учтен", - отметил глава СПЧ.