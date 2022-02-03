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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский триколор развернули в Дагестане в поддержку олимпийцев

Флаг размерами 15 на 25 м развернули в Республиканской детско-юношеской спортивной школе им. Маркарова

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский флаг размером около 400 кв м развернули в Дагестане в поддержку российских спортсменов-участников зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"В преддверии олимпийских игр активисты регионального отделения "Единой России" и Молодой Гвардии в знак поддержки российских спортсменов развернули флаг России размерами 15 на 25 м в Республиканской детско-юношеской спортивной школе им. Маркарова. В мероприятии также приняли участие депутат регионального парламента, старший тренер сборной России по вольной борьбе, чемпион мира и Европы Абдусалам Гадисов и директор спортивной школы, российский футболист Александр Маркаров",- сказал собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля.

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Северный КавказДагестанОлимпиада-2022 в Пекине
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