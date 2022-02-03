Филиал МГУ в Сарове к 2026 году планирует увеличить число студентов в шесть раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Филиал МГУ имени Ломоносова в Сарове Нижегородской области к 2026 году планирует увеличить число студентов до 300 человек. В 2022 году там запустят три новые программы обучения, сообщил ТАСС доктор физико-математических наук, заместитель директора филиала Григорий Качалин.

"В этом году у нас открываются новая программа по информатике и два направления аспирантуры. Планируется расширение площадки до 300 обучающихся в 2026 году", - сказал Качалин.

Он отметил, что филиал стартовал с обучения по пяти образовательным программам по физике и математике. Сейчас в Сарове обучается 50 человек, которые приехали в Нижегородскую область со всей страны.

"По информатике - это фундаментальная информатика, мы туда будем набирать 10 целевых мест. По аспирантуре планируется открытие направлений по суперкомпьютерным технологиям и по физике и астрономии. В аспирантуру будет организован набор на 10 бюджетных мест и 5 на основе полного возмещения затрат", - добавил собеседник.

Качалин рассказал, что программа бакалавриата, как и Болонская система образования, в филиале вводиться не будет, так как МГУ видит более целесообразным возврат к специалитету. "До 2025 года мы идем по магистратуре и аспирантуре, а бакалавриат мы вводить вообще не будем. Соответственно, с 2025-26 годов планируется открытие программ по специалитету, они 6-летние. К этому времени, очевидно, откроется факультет довузовской подготовки, мы ребят начнем готовить для специалитета с 2024 года и интегрировать их в образовательный процесс", - пояснил замдиректора филиала, отметив, что в перспективе филиал планирует выйти на обучение почти 1 200 человек к 2030 году.

Национальный центр физики и математики в г. Сарове строится по поручению президента РФ Владимира Путина. В создании НЦФМ принимают участие специалисты Росатома, ученые из Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября 2021 года учебный корпус филиала МГУ. Правительство России в создание НЦФМ проинвестирует 5 млрд рублей. Завершить строительство первой очереди планируется в 2025 году.