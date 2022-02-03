Фирма в ЮАР первой в Африке создала вакцину от ковида по технологии матричных РНК

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Южноафриканская компания Afrigen Biologics первой в Африке создала вакцину от коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA) с использованием находящихся в открытом доступе соответствующих научных разработок компании Moderna. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Петро Тербланша.

"Мы разработали собственную вакцину, а не копировали средство Moderna, так как она не передала нам никаких технологий", - заявил Тербланш. В работах по созданию вакцины, которая получила название mRNA Afrigen, наряду с лабораторией компании в городе Кейптаун участвовал и крупнейший в ЮАР йоханнесбургский университет Витватерсранда.

Тербланш сообщил, что клинические испытания новой вакцины начнутся через шесть месяцев, когда будет произведено достаточное количество данного препарата.

В минувшем году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к ведущим западным фармацевтическим группам, включая Moderna, с просьбой передать африканским странам новейшие технологии по производству РНК-вакцины от коронавируса. Однако они ответили отказом, отмечает Reuters. Сейчас в ЮАР создана первая подобная вакцина, которая способна кодировать белок для противодействия коронавирусу. Она будет использоваться в Африке после соответствующих испытаний.

Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти заявила в четверг, что страны Африки значительно отстают от остальной части мира в вакцинации населения от коронавируса, что угрожает сохранением пандемии COVID-19 на планете. По ее словам, на текущий день лишь 11% жителей Африки полностью вакцинированы от COVID-19, при этом 85% населения не получили пока ни одной прививки от коронавируса.