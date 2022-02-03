Путин заявил, что власти России идут путем либерализации въезда в страну рабочей силы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские власти идут по пути либерализации въезда в страну рабочей силы, но надо учитывать эпидемиологические ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России".

"Мы пойдем, уже идем по пути либерализации использования иностранной рабочей силы", - сказал Путин в ответ на жалобу со сложностью въезда иностранных кадров для металлургии.

"По поводу въезда иностранных специалистов. Это не только в сфере металлургической промышленности, это вопрос и проблема и в других отраслях, прежде всего в стройке. Мы понимаем эти вопросы, но вынуждены действовать в рамках рекомендаций соответствующих специалистов-эпидемиологов", - добавил глава государства.