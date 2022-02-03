Почти две трети регионов России ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса привело к резкому росту нагрузки на амбулаторное звено здравоохранения практически во всех регионах России. Почти две трети - 54 из 85 - были вынуждены частично или полностью прекратить профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых, а также ограничить или приостановить оказание плановой медицинской помощи, следует из подсчетов ТАСС.

Сообщения об очередях в поликлиники или на сдачу тестов на коронавирус поступают практически из каждого региона. При этом в стационарах ситуация спокойнее - по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, 92% выявляемых пациентов не нуждаются в стационарном лечении. ТАСС разобрался, что делают власти, чтобы снизить нагрузку на амбулаторное звено.

Меньше госпитализаций, больше пациентов

Из-за особенностей омикрон-штамма, течение болезни при котором обычно протекает легче, пациентов с ковидом в российских больницах сейчас заметно меньше, чем несколько месяцев назад. В среду Мурашко говорил менее чем о 150 тыс. госпитализированных, тогда как прошлой осенью их число приближалось к 250 тыс.

При этом всего заразившихся гораздо больше, чем раньше, и основная нагрузка ложится на амбулаторное звено - о наплыве пациентов сообщают повсеместно. Так, в Москве, по данным властей, поликлиники принимают в среднем 60-70 тыс. человек в сутки, а в Подмосковье число вызовов врачей на дом превысило 65 тыс. в день.

В Санкт-Петербурге, по последним сведениям, на домашнем лечении находятся 230 тыс. заразившихся коронавирусом (116,5 тыс. из них наблюдаются амбулаторно) - это почти на треть превышает пиковый показатель предыдущей волны эпидемии. В Ленинградской области, по информации председателя регионального комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, под амбулаторным наблюдением находятся 27 тыс. человек, но их число растет почти на 3 тыс. ежедневно.

Наплыв пациентов фиксируется и в других регионах Северо-Западного федерального округа, и на Урале, и в Сибири, и в Центральной России - так, жители Калужской области жалуются, что врачи не приезжают на вызовы и не перезванивают, если им оставить заявку. Серьезных проблем в связи с загруженностью амбулаторного звена, как выяснил ТАСС, нет только в Сахалинской области и Ингушетии.

Способы разгрузки

Власти предвидели, что "омикрон" приведет к росту нагрузки в первую очередь на поликлиники - новый план действий правительства, подготовленный в середине января, предполагал поддержку именно амбулаторного звена системы здравоохранения. При этом в разных регионах по-разному пытаются справиться с проблемой.

Так, в ряде субъектов Федерации меняют режим работы медицинских учреждений. В Ставропольском крае поликлиники, принимающие пациентов с коронавирусом, перевели на семидневку, в Красноярском так теперь работают все амбулатории, а в соседней Кемеровской области они открываются на полчаса раньше обычного.

Где-то подозревающих у себя ковид направляют в своеобразные аналоги обычных больниц: отдельные кабинеты, где можно в том числе сдать тест, создали в Ленинградской и Томской областях и скоро откроют в Воронежской. В Адыгее из-за "омикрона" увеличили количество так называемых температурных центров, куда можно прийти без записи при появлении первых симптомов и без лабораторного подтвержденного диагноза "коронавирусная инфекция".

Во многих регионах проблемы поликлиник стараются решить с помощью технологий. Например, в Подмосковье можно закрывать и продлевать больничный дистанционно - по звонку на горячую линию "122", а вызов врача теперь доступен через чат-бот в Telegram. В Калининградской области для жителей с симптомами простуды работает специальный портал, где в режиме онлайн можно посмотреть число посетителей каждого амбулаторного пункта за последние 15 минут.