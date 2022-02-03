Власти США создали структуру для оценки инцидентов в киберсфере

ТАСС, 3 февраля. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в четверг объявило о создании Совета по оценке кибербезопасности (Cyber Safety Review Board).

"МВБ учреждает Совет по оценке кибербезопасности для детального анализа предыдущих происшествий [в киберсфере]", - приводятся в распространенном заявлении ведомства слова министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса.

Совет будет заниматься анализом и оценкой значимых инцидентов в киберсфере. Он начнет свою деятельность с рассмотрения уязвимостей Log4J, которые были обнаружены в 2021 году, отмечает пресс-служба ведомства. Совет также будет предоставлять президенту США Джо Байдену и МВБ стратегические рекомендации в области кибербезопасности.

Как отмечается в заявлении, в состав совета войдут 15 представителей федерального правительства и частного сектора США. Заместитель министра внутренней безопасности Роберт Силверс станет его председателем.