Мурашко призвал вводить в России дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужно предпринимать в России, в том числе внедрять новые методы терапии, а также современные методики по мониторингу глюкозы в крови. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сахарный диабет сегодня является заболеванием уже в том числе и манифестирующим после перенесенного ковида, в основном это второй тип диабета. Действительно, диабет молодеет и в том числе второй тип, поэтому дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны. Мы поддерживаем поэтапное развитие и внедрение этих мер, в том числе внедрение новых современных методик по мониторингу уровня глюкозы в крови и внедрение новых методов терапии", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России".

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов пообещал проработать проект совместно с Минздравом и выделить средства. "Отработаем с Минздравом этот вопрос. Действительно, сегодня у нас выделяются деньги - порядка 2 млрд на расходные материалы для инсулиновых помп. Будем изыскивать ресурсы. Сейчас действительно основные ресурсы у нас идут на ковид. Даст Бог, все-таки ситуация пойдет на улучшение. Я думаю, что найдем ресурсы, чтобы начать реализацию программы", - отметил министр.

Ранее главный внештатный специалист - эндокринолог Минздрава России Иван Дедов обратился к Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. По его словам, отечественные эндокринологи уже готовы включиться в его реализацию и оказывать высококлассную медицинскую помощь.