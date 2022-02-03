Путин надеется на решение вопроса с онлайн-продажей рецептурных лекарств

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что при поддержке главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вопросы онлайн-продажи рецептурных лекарств, а также выписки и корректировки электронных рецептов будет решены.

Эти темы поднял основатель "Сбер Еаптеки" Антон Буздалин на встрече главы государства с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он попросил поддержать и принять в ближайшие месяцы законопроект, который разрешает в виде эксперимента онлайн-продажу рецептурных лекарств. Эксперт также предложил разработать единый федеральный реестр электронных рецептов, чтобы больные могли купить препараты по назначению даже в другом регионе.

Буздалин добавил, что хотелось бы не потерять месяцы на бюрократические процедуры. "Я надеюсь, что Денис Николаевич будет это контролировать по линии партии. И с парламентом напрямую на связи. Поэтому не думаю, что при поддержке Дениса Николаевича, Михаила Альбертовича что-то мы потеряем по дороге. Уверен, что мы сделаем все, о чем сейчас договорились", - отреагировал на это Путин.

В целом же глава государства согласился с предложениями Буздалина. "Все, что вы сказали, выглядит абсолютно логично, понятно, особенно в условиях пандемии", - считает президент. Он отметил, что эксперимент с электронными рецептами уже развивается и показывает хорошие результаты.

Мурашко в свою очередь отметил, что онлайн-продажа рецептурных препаратов уже имеет "согласованную позицию". "Есть, конечно, ряд препаратов, которые в дистанционную продажу по понятным причинам попасть не смогут - это препараты с наркотическим действием и прекурсоры всевозможные, и [препараты] с особым режимом хранения. Мы по данному направлению готовы двигаться и реализовывать", - сообщил министр президенту. Глава Минздрава также добавил, что благодаря введенной ранее системы маркировки препаратов в стране "наведен хороший порядок" по контролю безопасности лекарственных препаратов, а также профилактике появления недоброкачественных или фальсифицированных лекарств.