Минпросвещения определило порядок получения заключений на международные договоры

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России подготовило порядок получения школами, колледжами и вузами заключений для подписания договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами. Соответствующий проект порядка опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок подготовки и получения заключений в целях подписания образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и иностранными гражданами", - говорится в проекте постановления.

Президент России Владимир Путин в апреле 2021 года подписал закон, закрепляющий в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Документ в том числе обязывает учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Порядок получения заключений должно было установить правительство.