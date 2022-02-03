Великобритания одобрила применение вакцины от коронавируса Novavax

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британский регулятор одобрил в четверг применение в Соединенном Королевстве пятой по счету вакцины от коронавируса - Nuvaxovid производства американской компании Novavax. Об этом говорится в сообщении Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Препарат "одобрен после [тщательного изучения] его соответствия требуемым стандартам безопасности, качества и эффективности", рассмотрения результатов двух крупных клинических испытаний с участием почти 50 тыс. человек, отметил регулятор.

В декабре прошлого года эта вакцина уже была рекомендована для применения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Nuvaxovid стал десятым по счету препаратом в перечне одобренных ВОЗ для применения в условиях пандемии. Во время испытаний он показал эффективность до 90,4% против COVID-19.

Препарат отличается от других вакцин против коронавируса, применяемых в настоящее время в Великобритании, поскольку в нем используется технология на основе рекомбинантного белка, которая уже много лет используется при разработке вакцин для предотвращения других заболеваний, например гепатита B.

До этого в Великобритании применялись четыре вакцины - компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и однокомпонентный препарат компании Janssen, которая является подразделением фирмы Johnson & Johnson.