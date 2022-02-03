Путин поручил Минздраву и Минфину проработать программу по борьбе с сахарным диабетом

На встрече с "Деловой Россией" к главе государства обратился сопредседатель организации Антон Данилов-Данильян, который обратил внимание на проблему, связанную с данным заболеванием.

Данилов-Данильян назвал диабет одним из последствий перенесенного коронавируса. "Сахарный диабет все больше превращается в вялотекущую, тихую пандемию - уже 3,5% граждан России болеют сахарным диабетом, еще примерно столько же болеют, но пока официально не зарегистрированы, многие миллионы находятся в преддиабетном состоянии", - констатировал он. По данным Данилова-Данильяна, 10 лет назад закончился срок федеральной подпрограммы по сахарному диабету.

Сопредседатель "Деловой России" обеспокоен тем, что за прошедшие годы "средняя продолжительность жизни диабетиков стала падать, а смертность выросла почти в три раза". Он считает, что необходим специальный проект для борьбы с сахарным диабетом, который позволит сократить смертность людей с этим заболеванием на 20 тыс. в год. "Мы просим дать поручение правительству принять федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом", - обратился Данилов-Данильян к Путину.

Вопрос здоровья нации

Президент сказал, что знает о предложении специалистов из общения с главным внештатным специалистом-эндокринологом Минздрава Иваном Дедовым и его писем. "Некоторые вопросы согласованы с Минфином, мы сможем это решить, это касается предоставления одному учреждению соответствующего статуса, который предоставляет льготный налоговый режим. Не знаю, насколько это будет для Ивана Ивановича и всех, кто занимается диабетом, полезным, но мы это сделаем, проблем не вижу", - заверил глава государства.

Говоря о создании федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом по примеру специальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями, президент заверил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко "наверняка согласен".

"Вопрос в том, чтобы распределить те ресурсы, которые выделяются на систему здравоохранения", - указал Путин. При этом он подчеркнул, что стоит вопрос "о здоровье нации".

"Здесь есть проблема, на которую мало кто обращает внимание: количество зарегистрированных большое - это одно, а количество незарегистрированных, особенно с диабетом второго типа - это совершенно другое дело, их, по предварительным оценкам, может быть в 10-15 раз больше, чем зарегистрированных", - предупредил глава государства.

Тему проработают

Мурашко подтвердил, что сейчас сахарный диабет может развиваться у тех, кто перенес ковид, кроме того, по его словам, "диабет молодеет".

"Поэтому дополнительные меры по борьбе с сахарным диабетом нужны, мы поддерживаем поэтапное развитие и внедрение новых мер, в том числе современных методик по мониторингу уровня глюкозы в крове, внедрению новых методов терапии", - заверил министр. Однако он считает, что Минздраву необходимо проработать с Минфином порядок и этапы внедрения этих и других методов по борьбе с сахарным диабетом.

"Надо проработать, Антон Германович, проработайте с коллегами из Минздрава", - поручил президент руководителю Минфину Антону Силуанову. По мнению глава государства, вопрос серьезный, а возможности для работы по этому направлению у нас очень хорошие, потому что у нас результаты показательные - мы вошли в число ведущих стран мира по работе на этом направлении", - подчеркнул Путин. На его взгляд, "вопрос действительно в организации этой работы и концентрации усилий административного характера, финансового".

Силуанов пообещал, что данная тема будет проработана с Минздравом. "У нас сегодня выделяются деньги, наверное, недостаточно - порядка 2 млрд на расходные материалы для инсулиновых помп и так далее. Будем изыскивать ресурсы. Сейчас действительно основные средства идут на ковид. Даст бог, все-таки ситуация пойдет на улучшение, и, я думаю, найдем ресурсы для того, чтобы начать реализацию программы", - заверил министр финансов. "Хорошо, подумайте, но чтобы начать реализацию [программы], нужно [ее] сначала создать, поэтому это дело, прежде всего, Минздрава, вместе с ним поработайте", - поручил президент.