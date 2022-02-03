Кабмин выделил 187,8 млн рублей на исследования назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Центру им. Гамалеи более 187,8 млн рублей на проведение I и II фаз исследования назальной вакцины против коронавируса. Распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что субсидии будут предоставлены Центру им. Гамалеи на "проведение рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гамковидвак" <...> в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев (I-II фазы исследования)".

Контроль за целевым использованием средств возложен на Минздрав РФ.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили журналистам, что назальная вакцина против коронавируса после завершения клинических исследований и регистрации вероятно будет применяться для ревакцинации граждан.