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Путин пообещал попробовать блины из "Теремка"

Руководитель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров пригласил президента на Масленицу
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал попробовать блины, которые пекут в сети ресторанов "Теремок".

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На встрече с представителями "Деловой России" к главе государства обратился руководитель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, который пригласил Путина "на Масленицу в "Теремок" на русские блины".

"Спасибо большое за приглашение. Обязательно попробую ваши блины", - ответил президент.

В этом году масленичная неделя приходится на дни с 28 февраля по 6 марта.

Встреча Путина с представителями "Деловой России" продолжалась около двух часов. Состоявшуюся дискуссию он назвал "очень полезной, своевременной". "Надеюсь, вы почувствуете результаты нашей сегодняшней встречи на своей практической деятельности", - обратился глава государства к представителям "Деловой России".

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