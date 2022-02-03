Попова заявила, что около 17-20% пациентов в России переносят коронавирус бессимптомно

"Если брать в целом по стране, порядка 17-20% - это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят около 40% пациентов.

Также Попова заявила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов. "Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет", - сказала она.

Также, по ее словам, активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки. При этом Попова отметила, что невысокие уровни заболеваемости сохраняются среди людей старше 60 лет.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 83 регионах РФ.