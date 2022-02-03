В аэропорту Бухары задержали гражданина России за перевозку беспилотника

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /ТАСС/. Гражданин РФ задержан правоохранительными органами Узбекистана при вылете из аэропорта Бухары в Новосибирск из-за того, что в его вещах был обнаружен беспилотник. Об этом в четверг сообщило посольство России в Узбекистане.

"По поступившей в посольство информации, 2 февраля 2022 года при вылете из аэропорта Бухары в Новосибирск был задержан гражданин РФ Максим Валентинович Лымарь 1988 года рождения, в вещах которого был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Согласно действующему законодательству Республики Узбекистан, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Отмечается, что задержанный в данный момент помещен под домашний арест "до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона". В посольстве добавили, что находятся в постоянном контакте как с гражданином РФ, так и с правоохранительными органами Узбекистана для скорейшего разрешения ситуации.