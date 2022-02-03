Попова: пока нет ответа, будет ли иммунитет после "омикрона" защищать от "дельты"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет после перенесенного штамма "омикрон" защищать от дельта-штамма, пока нет, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после омикрон-штамма защищать от дельта-штамма - прим. ТАСС), и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выработанный после перенесенного омикрон-штамма коронавируса иммунитет не защищает от инфицирования штаммом "дельта", это подтверждают исследования на животных.