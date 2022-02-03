Федеральный совет Австрии одобрил принятие закона об обязательной вакцинации от ковида

ВЕНА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральный совет Австрии (верхняя палата парламента) проголосовал за принятие закона о введении обязательной вакцинации от ковида для жителей страны старше 18 лет. Голосование парламентариев состоялось в четверг по итогам обсуждения этой законодательной инициативы австрийского правительства.

За законопроект проголосовали 47 депутатов, против - 12. Всего голосовали 59 депутатов из 61.

В последующие дни закон должен быть подписан президентом республики. Вступить в силу он сможет только после публикации в реестре федеральных законов. 20 января за принятие закона уже проголосовали депутаты Национального совета (нижняя палата парламента).

Введение обязательной вакцинации от ковида для жителей Австрии старше 18 лет планируется в течение февраля. Австрия, таким образом, станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

Взрослые резиденты Австрии, которые еще не были привиты, должны будут сделать три инъекции. Исключение будет сделано для беременных женщин и тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Отсрочку от прививки на полгода получат переболевшие ковидом. Контроль за соблюдением закона планируется ввести с 15 марта.

Решение правительства Австрии о введении обязательной вакцинации от ковида вызвало беспрецедентные массовые протесты и критику из-за широкого распространения омикрон-штамма.