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В Совфеде считают целесообразным перевод на четырехдневную рабочую неделю

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике заявила, что министерство труда изучает возможность сокращения рабочей недели

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила мнение, что перевод сотрудников ряда специальностей на четырехдневную рабочую неделю целесообразен с точки зрения производительности труда.

"Мы видим, что вот этот импульс, который был дан коронавирусной инфекцией, ее распространением, и возможности использования современных технологий дали возможность совершенно по-другому посмотреть на график труда и отдыха. И, конечно, я верю, что при работе в четырехдневную неделю, вполне возможно, по ряду специальностей это даст более высокую производительность труда", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Министерство труда сейчас внимательно изучает ситуацию, связанную с возможностью сокращения рабочей недели, но я вам сразу скажу, что это будет не сегодня и не завтра", - уточнила Святенко.

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