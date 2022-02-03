В Совфеде считают целесообразным перевод на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила мнение, что перевод сотрудников ряда специальностей на четырехдневную рабочую неделю целесообразен с точки зрения производительности труда.

"Мы видим, что вот этот импульс, который был дан коронавирусной инфекцией, ее распространением, и возможности использования современных технологий дали возможность совершенно по-другому посмотреть на график труда и отдыха. И, конечно, я верю, что при работе в четырехдневную неделю, вполне возможно, по ряду специальностей это даст более высокую производительность труда", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Министерство труда сейчас внимательно изучает ситуацию, связанную с возможностью сокращения рабочей недели, но я вам сразу скажу, что это будет не сегодня и не завтра", - уточнила Святенко.