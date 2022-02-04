Минприроды намерено ввести обязательную переработку игрушек, обуви и мебели

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) разработало проект постановления правительства о расширении перечня товаров, подлежащих переработке во вторсырье. В него могут включить игрушки, обувь, стекло, мебель и другие товары, сообщает пресс-служба РЭО.

"Проектом постановления устанавливаются перечни товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты такими товарами, такой упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств, и нормативы утилизации отходов от использования товаров. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, дата окончания публичного обсуждения - 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Проект постановления дополняет новыми товарными группами перечень товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. В него вводятся "Фильтры для очистки воздуха и воды", "Игры и игрушки", "Изделия из бумаги и картона", "Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения", "Изделия ножевые и столовые приборы", "Кабели волоконно-оптические, провода и кабели электронные и электрические прочие", "Мебель деревянная", "Мебель из пластмасс", "Мебель металлическая", "Обувь из дерева", "Обувь из полимерных материалов", "Обувь из текстильных материалов", "Обувь резиновая", "Ручки, наборы пишущих принадлежностей", "Стекло листовое", "Стаканы и сосуды для питья, посуда из стекла, принадлежности из стекла, украшения для интерьера из стекла", "Шпалы и брусья деревянные железнодорожные или трамвайные".

"Для обеспечения 100% норматива утилизации с учетом массы выпускаемых товаров, ранее включенных в перечень и существующих мощностей переработки, требуется создание дополнительных предприятий по утилизации совокупной мощностью 19 млн тонн в год. Масса товаров, включаемых в перечень этим постановлением, составляет более 8 млн тонн ежегодно. Технологические решения переработки данных товаров существуют и применяются как в России, так и в мире. Существующих мощностей утилизации данных товаров недостаточно, как было указано выше", - отметили в РЭО.

О расширенной ответственности

В настоящее время на площадке российского правительства идет обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Предполагается, что новые правила вступят в силу в течение 2022 года. В системе будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.