Эксперимент по маркировке никотиносодержащих жидкостей начнется в феврале

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в России эксперимента по маркировке никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина. Проект пройдет с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина", - говорится в тексте постановлении.

Согласно документу, пилотный проект распространяется на электронные системы доставки никотина одноразового использования и жидкости, а также на картриджи и капсулы.

"В настоящее время в систему маркировки уже включены сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков. Таким образом, электронные системы доставки никотина и жидкости стали последней группой никотиносодержащих товаров, которые вошли в систему маркировки", - пояснили ТАСС в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.