В Дагестане открыли центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыт в Каспийске (Дагестан). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыт на базе колледжа архитектуры и строительства Каспийска в Республике Дагестан", - говорится в сообщении.

Центр в Каспийске - первый из 20 центров "Авангард", создаваемых в городах-стотысячниках, сообщила пресс-служба. Также продолжается работа по развитию шести региональных центров военно-патриотического воспитания. В марте этого года планируется открытие центра "Авангард" в Ингушетии.

Как отметили в пресс-службе, задача центра - развить у участников командный дух, чувство ответственности за себя и близких, воспитать лидерские качества и познакомить с новинками оборонной промышленности и особенностями службы в армии.

В пресс-службе добавили, что сборы с участниками в "Авангарде" проходят в течение пяти дней в режиме интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий. Всех обеспечивают форменной одеждой, для участников предусмотрено свободное время, организован отдых и персональная медицинская помощь. Оборудованы тематические классы, казармы, столовая.