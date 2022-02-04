Twitter расширит аудиторию для тестирования функции отрицательной оценки комментариев

ТАСС, 4 февраля. Разработчики социальной сети Twitter приняли решение расширить эксперимент с функцией отрицательной оценки комментариев. Об этом сообщается в четверг на одной из официальных страниц разработчиков сервиса.

Теперь функция будет доступна большему числу пользователей. К тому же новшество появится на сайте Twitter и в мобильном приложении для платформы Android, в то время как ранее доступ к функции был лишь у пользователей операционной системы iOS.

Новая функция позволит Twitter персонализировать отображение комментариев, так как каждый пользователь сможет поставить отрицательную отметку тем комментариям, которые он не хотел бы видеть. Первый этап тестирования показал, что большинство испытуемых ставили подобную оценку, когда считали комментарий оскорбительным или неуместным.

Twitter запустил тестирование функции отрицательной оценки комментариев в июле 2021 года. Тогда компания сообщила, что подобная оценка не выполняет функцию "дизлайка" и видна только тому, кто ее поставил. Отмечалось, что в рамках тестирования голоса пользователей не влияют на то, в каком порядке ответы отображаются под записью.