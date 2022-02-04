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Изготовление похожих на акцизные марки для алкоголя наклеек может грозить лишением свободы

Сенаторы предлагают наказывать это деяние штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей либо без такового

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сенаторы разработали законопроект, который приравнивает изготовление визуально схожих с акцизными марками наклеек и стикеров к изготовлению поддельных акцизных марок для маркировки алкоголя, это будет грозить лишением свободы на срок до восьми лет. Текст законопроекта, направленного для отзыва в правительство РФ и Верховный суд, есть в распоряжении ТАСС.

"На протяжении трех последних лет складывается ситуация, когда при производстве контрафактной алкогольной продукции на нее наносятся наклейки, полностью имитирующие акцизную или федеральную специальную марку, но с пометкой "не является акцизной маркой или федеральной специальной маркой". Наличие данного текста на имитации марки не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, изготавливающих такие марки или использующих их для производства нелегальной алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается наказывать за изготовление, сбыт или использование для маркировки алкогольной продукции не только поддельных акцизных либо федеральных специальных марок, но и наклеек (стикеров) с изображениями, "сходными до степени смешения с этими марками". Сенаторы предлагают наказывать это деяние, в частности, штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей либо без такового. Как отметил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, контрафактная алкогольная продукция с такими имитациями в силу визуального сходства с акцизными или федеральными специальными марками вводит в заблуждение покупателей. "Потребители, не обладая специальными познаниями в области маркировки алкогольной продукции, полагают, что приобретают легальный алкоголь. В то же время употребление контрафактной продукции создает серьезную угрозу их жизни и здоровью", - добавил Рябухин, который является одним из авторов законопроекта.

Согласно статистике МВД РФ, которую приводят авторы законопроекта, с января 2017 года по ноябрь 2021 года количество выявленных преступлений, связанных с выпуском и оборотом алкогольной продукции с поддельной маркировкой сократилось с 4 139 до 1 458 случаев. "Данное обстоятельство свидетельствует о все большем распространении подобных имитаций марок на черном рынке алкоголя", - уверены сенаторы.

Авторами законопроекта также выступили глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и член этого комитета Вадим Деньгин.

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