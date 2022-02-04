Изготовление похожих на акцизные марки для алкоголя наклеек может грозить лишением свободы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сенаторы разработали законопроект, который приравнивает изготовление визуально схожих с акцизными марками наклеек и стикеров к изготовлению поддельных акцизных марок для маркировки алкоголя, это будет грозить лишением свободы на срок до восьми лет. Текст законопроекта, направленного для отзыва в правительство РФ и Верховный суд, есть в распоряжении ТАСС.

"На протяжении трех последних лет складывается ситуация, когда при производстве контрафактной алкогольной продукции на нее наносятся наклейки, полностью имитирующие акцизную или федеральную специальную марку, но с пометкой "не является акцизной маркой или федеральной специальной маркой". Наличие данного текста на имитации марки не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, изготавливающих такие марки или использующих их для производства нелегальной алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается наказывать за изготовление, сбыт или использование для маркировки алкогольной продукции не только поддельных акцизных либо федеральных специальных марок, но и наклеек (стикеров) с изображениями, "сходными до степени смешения с этими марками". Сенаторы предлагают наказывать это деяние, в частности, штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей либо без такового. Как отметил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, контрафактная алкогольная продукция с такими имитациями в силу визуального сходства с акцизными или федеральными специальными марками вводит в заблуждение покупателей. "Потребители, не обладая специальными познаниями в области маркировки алкогольной продукции, полагают, что приобретают легальный алкоголь. В то же время употребление контрафактной продукции создает серьезную угрозу их жизни и здоровью", - добавил Рябухин, который является одним из авторов законопроекта.

Согласно статистике МВД РФ, которую приводят авторы законопроекта, с января 2017 года по ноябрь 2021 года количество выявленных преступлений, связанных с выпуском и оборотом алкогольной продукции с поддельной маркировкой сократилось с 4 139 до 1 458 случаев. "Данное обстоятельство свидетельствует о все большем распространении подобных имитаций марок на черном рынке алкоголя", - уверены сенаторы.

Авторами законопроекта также выступили глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и член этого комитета Вадим Деньгин.