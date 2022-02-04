Срок задержки данных ПЦР-теста по результатам жалоб в РФ составляет от трех до пяти дней

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Средний срок задержки выдачи результатов ПЦР-тестирований на коронавирус по результатам обращений граждан за последние три месяца на горячую линию Роспотребнадзора составил от трех до пяти дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За период проведения горячей линии с 21 октября 2021 года по 30 января 2022 года общее количество обращений составило более 13 тыс. По информации, полученной от граждан, обратившихся на горячую линию по тестированию (на коронавирусную инфекцию), средний срок задержки выдачи результатов тестирования составляет от трех до пяти дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора предоставляют гражданам информацию и дают рекомендации. Информация об обращениях передается в территориальные органы Роспотребнадзора по регионам РФ для проведения оперативных мероприятий и обратной связи с обратившимися.

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирус работает на территории РФ с 21 октября 2021 года. Специалисты консультируют граждан по вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, срокам исполнения и выдаче результатов. Консультации проводятся по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43.