Исследование: число поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество поездок россиян в среднем в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, почти половина поездок (47%) пришлась на Россию. Такие данные в своем исследовании приводят страховой дом ВСК и финансовый маркетплейс "Сравни.ру".

"В среднем количество поездок россиян в 2021 году выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Наибольший интерес к путешествиям проявили екатеринбуржцы - количество их поездок выросло на 143%, на втором месте жители Казани (на 135%), на третьем месте самарцы (на 133%). Наименьший - жители Владивостока - на 69%", - указано в исследовании.

Чаще всего на отдых летали молодые люди от 25 до 34 лет - 25% от общего числа, чуть меньше (21%) люди в возрасте от 35 до 44 лет. Реже остальных - пенсионеры (менее 10%).

По данным исследования, почти половина всех путешественников знакомилась с родными краями - 47% граждан предпочли поездки по России. Например, в связи с коронавирусными ограничениями и временным отсутствием чартеров в Египет летом основная доля туристов посещала отечественные морские курорты в Краснодарском крае и Крыму.

Среди заграничных поездок самым популярным направлением стала Турция. Путешествие на Малую Азию выбрали 13% россиян. Немного меньше туристов ездило в Египет. Даже несмотря на временное отсутствие авиасообщения, в "страну фараонов" отправлялись 9% человек.

Почти одинаковое количество отдыхающих из России посетило страны как Европы, так и Азии - 5,4% и 5,3% соответственно. Остальные 20% путешественников побывали в других странах по всему миру, включая Америку.