На Чукотке почти в два раза вырос объем субсидий для оформления лизинга

ТАСС, 4 февраля. Объем предоставляемых средств в виде государственных субсидий для оформления предпринимателями оборудования в лизинг на Чукотке вырос почти в два раза с момента старта программы. Об этом ТАСС сообщила начальник управления инвестиций и предпринимательства Чукотского АО Лилия Шадрина.

"В 2021 году было подано рекордное количество заявок от предпринимателей на возмещение затрат, связанных с оформлением различного оборудования в лизинг. Если в 2016 году на эту меру поддержки заявлялся один человек, то в 2021 - уже 20. Объем выплаченных средств субъектам МСП средств за пять лет вырос в 1,7 раза", - рассказала Шадрина.

Она уточнила, что предприниматели из разных районов берут оборудование в лизинг, в том числе из арктических и удаленных. Всего в 2021 году предпринимателям на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования было выплачено более 50 млн рублей.