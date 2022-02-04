Женщину в Хабаровском крае отправили в колонию из-за гибели ее детей при пожаре

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил срок в колонии женщине, дети которой погибли при пожаре в доме. Об этом сообщило СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Суд признал ее виновной, назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном релизе.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

Трагический инцидент произошел 6 марта в поселке Березовый Солнечного района. Проживавшая в деревянном доме женщина ушла к знакомой, оставив детей одних. Как сообщила прокуратура региона, дома остались трое детей трех, четырех и шести лет. Женщина знала, что электронасос, установленный в ее квартире, находится в неисправном состоянии, но оставила агрегат включенным в электрическую сеть. В результате токовой перегрузки в квартире возник пожар, двое детей погибли от острого отравления продуктами горения. Одного ребенка удалось спасти.