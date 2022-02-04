Несколько регионов Канады могут отменить ковидные ограничения в ближайшее время

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Три канадских региона могут отменить ограничения, связанные с пандемией COVID-19, уже в самое ближайшее время.

"Я считаю, что требования, связанные с [обязательной] вакцинацией, должны быть отменены, - написал в четверг спикер нижней палаты парламента провинции Альберта и министр по вопросам окружающей среды региона Джейсон Никсон на своей странице в социальной сети Facebook. - Я заявил об этом главе [провинции Джейсону Кенни], членам парламента и теперь говорю об этом вам". По его словам, с появлением омикрон-штамма коронавируса эти ограничения стали неэффективны.

Главный врач провинции Онтарио Киран Мур в четверг заявил, что власти региона в ближайшее время будут пересматривать действующую с сентября прошлого года программу паспортов вакцинации. "У вакцинированных двумя прививками от ковида нет значительного преимущества в вопросе передачи вируса другим людям по сравнению с невакцинированными гражданами", - пояснил специалист.

Власти провинции Саскачеван сообщили в четверг, что с 7 февраля отменяют практику массового проведения ПЦР-тестов на коронавирус, их будут делать только людям, находящимся в группах риска. Глава провинции Скотт Мо также заявил, что в ближайшее время правительство объявит о начале снятия коронавирусных ограничений.

Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством. В четверг премьер пояснил, что его правительство продолжит реализовывать свою программу вакцинации населения от коронавируса и связанных с этим мероприятий. Трюдо отметил, что это касается, в частности, обязательной вакцинации для федеральных служащих, поездок на воздушном и железнодорожном транспорте, требований для пересечения наземной границы с США.