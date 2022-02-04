Амбулаторные инфекционные центры в Приморье переходят на круглосуточный режим работы

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Амбулаторные инфекционные центры в Приморье, куда обращаются граждане с симптомами ОРВИ, переводят на круглосуточный режим работы из-за увеличения числа обращений. Ранее учреждения работали с 08:00 до 22:00, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"В связи с ежедневным ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморье амбулаторные центры во Владивостоке, Находке и Артеме переводят на круглосуточный режим. С сегодняшнего дня прием пациентов осуществляется 24 часа в сутки, центры работают без выходных дней", - сообщили в пресс-службе.

Инфекционные кабинеты поликлиник и амбулаторные инфекционные центры начинают работать в течение всего дня, чтобы сократить очереди. В такой же режим переведут инфекционные кабинеты медучреждений в других муниципалитетах, если количество обратившихся за помощью граждан с признаками простуды вырастет на 20%.

Резервные бригады

Медики краевых организаций и студенты усилят работу поликлиник и службы скорой помощи по мере необходимости. Сейчас уже набрали для этого 1 167 студентов. Из медработников дополнительно сформированы 42 инфекционные бригады в составе - врач, средний медицинский работник и водитель. Девять бригад приступили к работе в поликлиниках Владивостока и Находки.

На амбулаторном лечении находится 6 113 пациентов с коронавирусной инфекцией, количество пациентов увеличилось на 21,7%. Основной рост наблюдается в городах Владивосток, Артем, Находка. За сутки в Приморье выявлено 868 случаев новой коронавирусной инфекции - наибольший прирост за время пандемии. Всего в регионе заболевание перенесли 114 963 человека. Вакцинацию прошли 978 543 жителя Приморья.