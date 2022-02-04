СМИ: акции протеста дальнобойщиков в выходные ожидаются в Торонто и Квебек-Сити

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, могут пройти в выходные еще в двух крупных городах: Торонто (провинция Онтарио) и Квебек-Сити (провинция Квебек). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Акции намечены в этих городах, так как в них находятся правительственные учреждения этих регионов. Власти Квебека уже заявили, что они не против протеста, если он будет проходить мирно и в рамках закона. Мэр Торонто Джон Тори заявил, что местная полиция намерена принять все необходимые меры, чтобы не допустить блокирования центральной части мегаполиса протестующими, как это произошло в Оттаве.

Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор. С понедельника в центре города в основном находятся водители нескольких сотен грузовиков и их группы поддержки, так как многие из тех, кто приходил на акцию в выходные, вышли на работу. Акция проходит мирно. Движение в центральной части города практически парализовано, проезд открыт только для спецтранспорта.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее премьер заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством. Всего в манифестациях в разные дни, по оценке полиции, участвовали от 5 до 18 тыс. человек. Полиция сообщила, что в выходные число участников акции значительно вырастет, так как в столицу движутся еще больше грузовиков.