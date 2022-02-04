Опрос: большинство российских компаний используют мессенджеры для рабочих вопросов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство российских компаний, участвующих в опросе, заявили, что используют мессенджеры для решения рабочих вопросов. При этом треть работодателей считают приемлемым временем ответа в мессенджере - 15 минут, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проведен в январе 2022 года, в нем приняли участие представители 1 тыс. работодателей из всех округов России.

Согласно результатам исследования, 90% опрошенных компаний используют мессенджеры для решения рабочих вопросов. "52% российских компаний используют только общие мессенджеры для коммуникаций между сотрудниками, 8% - только корпоративные. Еще 30% используют в работе и общие, и корпоративные мессенджеры. Лишь в 7% компаний мессенджеры не используются для рабочих коммуникаций", - говорится в результатах опроса.

Приемлемое время ответа на сообщения по работе, по мнению одного из трех работодателей, составляет 15 минут. Отвечать практически мгновенно, максимум в течение двух минут, считают необходимым в 11% компаний, в течение получаса - в 12% предприятий и организаций, в течение часа - в каждой десятой компании. 18% работодателей считают нормальным ответ в течение рабочего дня.

При этом короткое время на ответ в мессенджерах (не более 15 минут) чаще всего отводят IT и производственные компании, торговые организации и банки. До часа - строительные и логистические компании, сфера услуг, ЖКХ и энергетика. Ответить в мессенджерах через два и более часов, по данным Superjob, работодатели чаще считают допустимым для медицинского персонала и педагогов.