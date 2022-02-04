В Британии появилась серия марок к юбилею пребывания Елизаветы II на троне

ТАСС, 4 февраля. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) выпустила восемь новых марок, посвященных 70-летию пребывания королевы Елизаветы II на престоле. Об этом в пятницу сообщила газета Daily Mirror.

"Для нас большая честь выпустить их [марки] по случаю первого "платинового" юбилея в истории Великобритании", - приводит газета слова исполнительного директора Королевской почты Великобритании.

В наборе представлены марки с фотографиями, иллюстрирующими различные светские обязанности королевы, от прогулок до визитов в другие страны. Изображения датируются с 1957 по 2020 год, самые ранние из них черно-белые. На фотографии, сделанной в 1957 году, Елизавета II изображена вместе с ныне покойным супругом герцогом Эдинбургским Филипом.

На всех британских марках должно присутствовать изображение силуэта королевы, однако марки из нового набора стали исключением в силу того, что демонстрируют фотографии Елизаветы II.

По случаю "серебряного", "золотого" и "бриллиантового" юбилеев правления королевы также были выпущены специальные марки.

70-летний юбилей правления Елизаветы II придется на 6 февраля. Она дольше всех из действующих глав государств находится на престоле. Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который правил 72 года и 110 дней.