В Иркутской области объявили об угрозе подтоплений из-за повышения уровня воды в Ангаре

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Иркутской области в пятницу объявило о резком повышении уровня воды в реке Ангаре в районе города Ангарска и угрозе подтоплений.

"Сегодня, 4 февраля, при продвижении кромки ледостава на реке Ангаре в районе СНТ "Этилен" города Ангарска наблюдается резкое повышение уровня воды и выход воды на пойму. 5 и 7 февраля в районе СНТ "Этилен" сохранятся высокие уровни воды, продолжится выход воды на пойму в результате зажора (cкопления - прим. ТАСС) льда. <...> В районе формирования кромки льда выставлены дополнительные водомерные посты. Оперативные группы круглосуточно готовы к выезду в населенные пункты региона", - говорится в сообщении.

Гидрологическая ситуация мониторится в Иркутске, Ангарске, Иркутском, Усольском, Боханском районах. Муниципалитеты должны обеспечить готовность сил и средств, чтобы своевременно отреагировать в случае ухудшения обстановки, необходимо проверить системы оповещения и информирования населения.

Повышение уровня воды в Ангаре из-за скопления льда ранее произошло в Боханском районе Иркутской области. Там подтопило село Усолье-Жилкино. Вода зашла на пять приусадебных участков. Эвакуированы три человека. Чтобы стабилизировать обстановку, был снижен расход воды на Иркутской ГЭС на 200 куб. м/с - до 1 500 куб. м/с. По данным на пятницу, подтопленных участков в селе нет.