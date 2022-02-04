В Нюрбе запустили передвижной медицинский комплекс для забора анализов на коронавирус

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Передвижной медицинский комплекс на базе "Камаза" заработал с пятницы в Нюрбе для забора анализов и выявления коронавируса. Об этом сообщила ТАСС главный врач Нюрбинской центральной районной больницы Наталья Павлова.

"С сегодняшнего дня в Нюрбе с 11:00 (05:00 мск) начал работать медицинский комплекс, куда могут подойти люди с симптомами ОРВИ, чтобы их осмотрел врач. При выявлении ковида после экспресс-тестирования больным на месте будут выдавать медикаменты. После обеда "Камаз" переместится в другой район города", - сказала Павлова.

Она отметила, что сейчас стоит необходимость усиления работы первичного звена здравоохранения. Запуск передвижного медкомплекса позволит снизить нагрузку на поликлинику города и будет удобнее для самих жителей. "До обеда осмотрено 29 человек, из них у восьми человек экспресс-тест показал положительный результат", - добавила собеседница агентства.

"Дальнейшую работу медкомплекса будем планировать с учетом эпидемиологической обстановки", - добавила главврач. По словам Павловой, особое внимание оказывается Нюрбе, где выявлено наибольшее количество больных. Так, в городе лечатся амбулаторно 388 человек. По информации главврача, всего в районе лечатся 679 жителей, из них 646 - амбулаторно. Первый компонент вакцины от коронавируса в Нюрбинском районе получили 87% взрослого населения.

Как отметили в правительстве Якутии, у районных оперштабов стоит задача принять все меры по упрощению процедуры приема заболевших, при необходимости развертывать дополнительные амбулаторные центры для недопущения перегрузок на первичное звено здравоохранения, также в районах не должны допускать массовых очередей в районных и участковых больницах.

В 2021 году для нужд районных больниц республики было приобретено 11 единиц передвижных медицинских комплексов. Отмечалось, что комплекс оснащен офтальмологическим, отоларингологическим, гинекологическим оборудованием. Комплексы направили в 11 различных районов Якутии, в том числе Нюрбинский.