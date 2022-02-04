Володин: необходимы федеральные нормы о создании групп продленного дня в начальной школе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Единый системный подход к организации групп продленного дня в школах следует вырабатывать на уровне региона, а на федеральном уровне необходимо принять нормы, которые гарантировали бы создание таких групп в начальных классах. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в пятницу.

"Вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня. Речь идет прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы", - написал Володин.

По его словам, сегодня этот вопрос отдан на решение учредителей школ и "единого системного подхода не существует". "Сегодня продленных групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные. Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты для отдельных категорий граждан, но их не так много. Где-то с детьми делают домашние задания, где-то - нет", - продолжил Володин.

Он также отметил, что занятия в группах продленного дня обычно заканчиваются к 18 часам, в то время как в большинстве случаев уроки у детей заканчиваются приблизительно в 13-14 часов.

Володин добавил, что с его точки зрения "организация групп продленного дня решает ряд проблем", особенно в начальной школе. "Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции. Во-вторых, ребенок находится под присмотром, в безопасности, что дает возможность родителям спокойно работать, не переживая за него", - заключил спикер Госдумы.