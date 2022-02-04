В Москве зарегистрировано самое большое за четыре года количество браков

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 87 тыс. пар поженились в Москве в 2021 году. Это самое большое количество браков за четыре года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве в 2021 году зарегистрировали около 87 тыс. браков, это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на 5% по сравнению с 2019-м. Также в 2021 году мы наблюдали большой интерес среди молодоженов к выездным церемониям регистрации брака. Первые площадки для их проведения были открыты в 2019 году в рамках проекта мэра Москвы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что на протяжении трех лет количество браков, заключенных на этих площадках столицы, стабильно увеличивалось примерно на 20%. В 2021 году на них поженились свыше 10 тыс. пар, это более 11% от общего количества браков. "Поэтому в 2022 году мы открыли на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021-м", - сказала Ракова.

Самым популярным местом в прошлом году для выездной регистрации стала башня "Око" делового центра "Москва-Сити". Там расписались 1092 пары. В Доме торжеств "Сафиса" поженились 699 пар, а в особняке "Роял" - 671 пара. Также молодожены часто выбирали особняк Спиридонова и храм Матроны Московской (539 и 468 пар соответственно).

Кроме того, в 2021-м часто регистрировали отношения во Дворце бракосочетания № 1, где установили рекорд за последние 35 лет - 7 189 браков. В августе там расписывались больше 30 пар ежедневно. Дворец работал без выходных. Второй по популярности - Шипиловский отдел ЗАГС, который отметил пять лет со дня открытия. Его выбрали 3 843 пары. Для регистраций брака построили отдельное здание. Также популярностью пользовались Дворец бракосочетания № 3 (3 557 пар) и открывшийся в июне после капитального ремонта Дворец бракосочетания № 4 (3 000 пар). Сейчас во дворцах бракосочетания № 1 и № 4 при проведении торжественных церемоний бесплатно играет живая музыка в исполнении струнного трио. Молодожены могут заказать определенную композицию.

Подать заявление будущие молодожены могут онлайн на портале госуслуг или mos.ru, а также лично во дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС, офисах "Мои документы". Госпошлина составляет 350 рублей, при подаче заявления онлайн - 245 рублей.