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Пандемия COVID-19

Большинству россиян приходилось менять планы из-за коронавируса

Согласно опросу портала стопкоронавирус.рф, об этом сообщили более 60% респондентов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Коронавирус вынудил поменять планы более 60% россиян, следует из результатов опроса портала стопкоронавирус.рф.

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"Вам приходилось в последний момент отменять планы из-за коронавируса (поездку, праздник, работу)?" - на такой вопрос предлагалось ответить подписчикам аккаунтов стопкоронавирус.рф в Viber, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. Утвердительно на него ответили от 60 до 76% опрошенных (в зависимости от площадки)", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился 2-3 февраля в аккаунтах портала стопкоронавирус.рф в Viber, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. В нем приняли участие 21 975 человек.

На портале напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

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