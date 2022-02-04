Большинству россиян приходилось менять планы из-за коронавируса

"Вам приходилось в последний момент отменять планы из-за коронавируса (поездку, праздник, работу)?" - на такой вопрос предлагалось ответить подписчикам аккаунтов стопкоронавирус.рф в Viber, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. Утвердительно на него ответили от 60 до 76% опрошенных (в зависимости от площадки)", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился 2-3 февраля в аккаунтах портала стопкоронавирус.рф в Viber, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. В нем приняли участие 21 975 человек.

На портале напомнили, что самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация.