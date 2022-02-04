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Власти Якутии рассматривают вопрос запуска дирижабля в северные районы

По мнению властей региона, дирижабли помогут сделать арктические территории доступнее и облегчат процесс обеспечения данных районов продовольствием

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии рассматривают вопрос запуска дирижабля для доступности отдаленных арктических территорий. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства республики Андрей Тарасенко в эфире телеканала "Якутия-24".

"Мы сегодня прорабатываем вопрос дирижабля. И я думаю, в 2023 году у нас первый дирижабль пойдет уже для связи с улусами (районами - прим. ТАСС), вплоть до того, что это и пассажирские перевозки", - сказал Тарасенко, отвечая на вопрос доступности арктических территорий и обеспечения их продовольствием.

Он отметил, что к 2030 году планируется создание 13 торгово-логистических центров для исполнения программы северного завоза на арктических территориях. В 2021 году открылись два таких центра в поселках Усть-Куйге и Белой Горе. По его словам, для решения логистики была задействована малая авиация, что позволило снизить себестоимость завозимых продуктов. "Одна из таких задач теперь нам - это все усилить, расширить наименования, сделать режим запасов", - отметил Тарасенко.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

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