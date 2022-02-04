В России утвердили национальные стандарты арктического туризма

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ростуризм и Росстандарт запустили серию национальных стандартов арктического туризма, которые позволят повысить безопасность путешествий в Арктической зоне России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов (ГОСТов) "Арктический туризм". Такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России. Действовать стандарты начнут с 30 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски. В них детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, а также к способу построения коммуникаций во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями, сказали в ведомстве.

В стандарте прописывается, как должны выглядеть информационные знаки и знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути и близости мест эвакуации. Вводятся также требования к ограничительным знакам.