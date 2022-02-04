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YouTube заблокировал вещание украинских каналов "Первый независимый" и UkrLive

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, один из акционеров Артем Марчевский заявил, что это произошло по указке властей страны

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции, были удалены из видеохостинга YouTube в ночь на пятницу. Об этом сообщил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112. Украина" Артем Марчевский в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Как сообщил канал, Марчевский заявил, что удаление телеканалов из видеохостинга произошло по указке властей страны, чтобы "закрыть рот неугодным журналистам".

В свою очередь, на сайте "Первого независимого" указывается, что "в ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов". СМИ заверило, что оба телеканала сменили площадку и продолжают работу.

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Украина
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