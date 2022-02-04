Власти Новосибирска намерены закрыть крупный мусорный полигон, где часто происходят пожары

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирска планируют закрыть крупный полигон бытовых отходов "Левобережный", где неоднократно происходили возгорания мусора, что становилось причиной неприятного запаха и смога. Он будет выведен из эксплуатации в ближайшие полтора года, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города.

Полигон твердых коммунальных отходов "Левобережный" ранее неоднократно горел, в последний раз - осенью 2021 года. Летом на свалке произошел пожар площадью 900 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось за четыре часа. После пожара губернатор региона Андрей Травников раскритиковал городские власти, призвав увеличить штат сторожей, чтобы не допускать повторных возгораний.

"Для меня стало неприятной новостью, что Левобережный полигон перегнал по объемам мусора Гусинобродский (еще один крупный мусорный полигон в городе - прим. ТАСС). Ставлю на этот год задачу - найти альтернативные площадки для складирования твердых коммунальных отходов", - приводятся в сообщении слова мэра города Анатолия Локтя.

Как уточнил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев, полигон будет окончательно заполнен и должен быть выведен из эксплуатации в ближайшие полтора года. По его словам, на проектирование и строительство нового объекта размещения отходов потребуется не менее двух лет. "Необходимо уже сейчас осуществлять поиск источников финансирования и принимать срочные организационные решения", - цитирует чиновника пресс-служба.

Как сообщается на сайте оператора региона по обращению с ТКО ООО "Экология-Новосибирск", мусорный полигон "Левобережный" эксплуатируется с 1995 года. На нем складируются отходы от жилого сектора, от предприятий и организаций двух развивающихся районов города - Кировского и Ленинского. Площадь полигона превышает 18 га.