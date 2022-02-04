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Минобрнауки почти завершило подготовку нового перечня специальностей

Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, в частности, там впервые появится инженерия в сельском хозяйстве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России практически завершило подготовку нового перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в рамках проекта телеканала "Россия-24" и пресс-службы правительства РФ - программе "Диалог", анонс которой был показан в пятницу.

"Мы практически завершили подготовку нового перечня специальностей и направлений. <…> Могу сказать, что там появится впервые инженерия в сельском хозяйстве. Как раз с акцентом на генетику, на молекулярную биологию, так называемая инженерия живых систем", - сообщил Фальков.

Министр рассчитывает, что в ближайшее время это станет достаточно широко преподаваться на современном уровне в российских университетах.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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