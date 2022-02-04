Кузбасс впервые получит более 287 млн рублей федеральной субсидии на ремонт старых школ

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Субсидия в размере 287 млн рублей из федерального бюджета впервые выделена Кемеровской области на 2022 год. Средства направят на проведение капитального ремонта четырех школ в моногородах, в том числе сразу две школы будут отремонтированы в Новокузнецке, сообщили ТАСС в пятницу в региональном правительстве.

До 2022 года школы в регионах ремонтировали только за счет региональных и местных бюджетов. Кузбасс с 2019 года запустил свою программу реновации общеобразовательных учреждений "Моя новая школа", по которой школы не просто ремонтировались, но и оснащались цифровым оборудованием. Опыт реализации кузбасского проекта был представлен президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в регион летом 2021 года и в результате стал основой для разработки федеральной программы "Развитие образования", рассчитанной с 2022 года по 2026 год. В рамках программы 80% средств на капремонт и оснащение школ выделяются из федерального бюджета, остальную часть софинансируют регионы и муниципалитеты.

"По госпрограмме "Развитие образования" Кузбассу на 2022 год выделена субсидия из федерального бюджета в размере 287,1 млн рублей на проведение капремонта четырех школ: № 30 и № 37 в Новокузнецке, № 8 в Топках и № 8 в Анжеро-Судженске", - рассказали в правительстве.

Как пояснили ТАСС в министерстве образования региона, степень износа кузбасских школ, которые включены в федеральную программу, составляет от 43% до 49%, их здания были построены более 50 лет назад и нуждаются в ремонте. В общей сложности в них учатся свыше 3,1 тыс. детей.

По данным Минстроя Кузбасса, несмотря на старт федерального проекта, регион продолжит реализацию собственной программы "Моя новая школа". В прошлом году по ней капитально отремонтировали 11 школ, до начала следующего учебного года завершат ремонт еще двух общеобразовательных учреждений. Также в 2022 году за счет регионального финансирования начнется капитальный ремонт еще 6 школ: в деревне Береговая Кемеровского округа, в Междуреченске, в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, поселке Верх-Чебула Чебулинского района и в поселке Бачатский Беловского округа.