В Саратовской области выявили максимум заболевших коронавирусом за сутки

ТАСС, 4 февраля. Максимальный суточный прирост выявлен в Саратовской области, где инфекцией заразились 1 580 человек. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства информации и печати.

"На 4 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 580 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 149 617 человек. Выздоровело с начала эпидемии 130 412 человек, за сутки - 176", - отмечается в сообщении.

Сейчас в стационарах лечение проходят 1 623 человека, амбулаторно на дому лечатся 12 348 пациентов. Больше всего заболевших зафиксировано в Саратове, где заразились 646 человек. На втором месте - Энгельсский район (365 случаев), на третьем - Балаковский район со 122 случаями инфицирования.

Что касается возрастного состава заболевших, большинство относится к группе от 30 до 49 лет - среди них выявлено 540 случаев инфицирования. Далее следует группа 50-64 лет (353 случая), затем - 65 лет и старше (181 случай).

В большинстве случаев коронавирус протекал с признаками ОРВИ - у 1 515 саратовцев. Пневмония была диагностирована у 59 человек, бессимптомное течение инфекции наблюдалось у шести пациентов.