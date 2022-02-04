На портале госуслуг можно будет проводить публичные слушания

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке использования единого портала госуслуг для проведения публичных слушаний с участием жителей муниципальных образований. Об этом в пятницу сообщается на сайте кабмина.

"С помощью портала жители смогут заранее узнавать о дате и времени проведения слушаний, а также знакомиться с материалами, вынесенными на обсуждение, например с проектом местного бюджета или стратегии социально-экономического развития муниципалитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис позволит сделать более доступным участие граждан в решении вопросов местного самоуправления, а дистанционный формат слушаний отвечает требованиям эпидемиологической безопасности.

Участвовать в слушаниях смогут все жители с подтвержденной учетной записью. Принятые решения будут публиковаться на портале, а местные власти смогут представить их мотивированное обоснование.