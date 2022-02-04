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Пандемия COVID-19

В Приамурье из-за эпидобстановки приостановили проведение спортивных мероприятий

В регионе наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, особенно в Благовещенске, Свободном, Тынде и Константиновском районе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Проведение спортивных мероприятий с участниками из других субъектов России приостановили в Амурской области до особого распоряжения. Ограничения связаны с эпидобстановкой в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"Решением оперативного штаба на территории Амурской области будет приостановлено до особого распоряжения проведение спортивных мероприятий межрегионального уровня (с участием спортсменов из других субъектов Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе отмечается прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Максимальные темпы прироста в Благовещенске, Свободном, Тынде и Константиновском районе. Рост отмечен среди детей 7-14 лет и жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет. Около 75% от общего числа заболевших получают лечение амбулаторно.

"Изменилась структура COVID-19. 90% случаев заболевание протекает по типу ОРВИ. В два раза - до 9,8% - снизилось протекание ковида в виде внебольничных пневмоний, остальные случаи - бессимптомно. Уменьшилось число случаев с тяжелым течением заболевания", - отметили в пресс-службе правительства региона.

С октября 2021 года в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях, некоторых строительных торговых центрах.

С начала пандемии в области выявлено 59,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 679 человек.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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