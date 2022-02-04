В Иркутске проводят проверки по факту применения насилия учителем к школьнику

ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области проводит проверку по факту конфликта между школьником и педагогом, в ходе которого учитель ударил подростка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Ленинского района Иркутска проводится проверка по факту размещения в социальной сети Instagram информации о применении насилия к учащимся одной из школ города Иркутска со стороны педагогического работника, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним", - говорится в сообщении. Проверку также проводят полиция и департамент образования администрации города. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по региону, все участники конфликтной ситуации установлены и опрошены. Пресс-служба администрации Иркутска сообщила, что видео было снято в январе 2021 года.

На видео в соцсети видно, что учитель, нецензурно ругаясь на школьника, ударил его рукой по голове. "Тогда внутри образовательного учреждения была проведена проверка, конфликт урегулирован при участии законных представителей несовершеннолетних. Сегодня департамент образования приступил к проведению собственного служебного расследования, чтобы дать оценку действиям учителя, учеников и руководства школы. На период проверки педагог отстранен от работы", - процитировали в пресс-службе начальника департамента образования Олега Ивкина.