В Москве протестируют аппараты вакуумной терапии для лечения тяжелых ран

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития Москвы проведет испытания российских аппаратов вакуумной терапии для ускоренного лечения тяжелых ран. Технология автоматизирует процесс и позволяет быстро перевести пациента на амбулаторный режим, сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Наш центр продолжает поиск и апробацию перспективных технологий для улучшения московского здравоохранения. Пилотное исследование технологической платформы на базе больниц Москвы - еще один шаг в этом направлении. Учитывая важность лечения тяжелых ран и перспективность используемой технологии - вакуумной терапии, надеюсь, что ее успешное испытание поможет повысить эффективность лечения ожогов, перитонитов, пролежней, панкреонекрозов, трофических поражений, суперинфекций", - приводятся на портале слова гендиректора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина.

Отмечается, что российские аппараты вакуумной терапии превосходят зарубежные аналоги по техническим характеристикам, возможностям и уровню сервиса. Принцип их действия основан на автоматической подаче лекарственного раствора в рану. В полость помещают специальный наполнитель, закрывают водонепроницаемой пленкой, устанавливают дренаж и подключают к аппарату. Пациент может получать квалифицированную помощь даже дома.

При помощи аппаратов вакуумной терапии планируется сократить время лечения ран в два-четыре раза, уменьшить количество перевязок в три раза по сравнению с традиционными методами, снизить риски вторичной инфекции. После испытаний специалисты разработают методические и клинические рекомендации по лечению ран. Вакуумная терапия уже внесена в столичную программу ОМС.