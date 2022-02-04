В Сочи уволили трех полицейских, задержанных при получении 1,5 млн рублей взятки

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Трех сотрудников Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, задержанных УФСБ России по Краснодарскому краю с поличным при получении 1,5 млн рублей, уволили по отрицательным мотивам. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

"По результатам служебной проверки сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Накануне в УФСБ России по Краснодарскому краю журналистам сообщали, что на федеральной территории Сириус с поличным были задержаны три сотрудника линейного отдела полиции на транспорте, причастные к противоправной деятельности, связанной с получением 1,5 млн рублей. По предварительным данным, денежные средства предназначались за увод от уголовной ответственности жителя Сочи, проходящего по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").